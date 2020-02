MIGRENA. Cauze și TRATAMENTE de ultimă generație Specialiștii considera ca migrena este a treia boala ca prevalența și prima cauza de dizabilitate din lume la persoanele sub 50 de ani. O suferința in tacere și o durere zilnica care duce de multe ori la depresie severa. Din pacate, in prezent, 12% din populația lumii sufera de migrene, femeile fiind mult mai afectate decat barbații.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo sa sunt extrem de puțin pretențioși sunt și foarte atragatori. Insa, principalul motiv pentru care e recomandat sa-i ții in casa nu ține de aspectul estetic.Specialiștii sunt de parere ca ofera cateva beneficii pentru sanatate, pe care putini le cunosc. Cactușii sunt plante excelente pentru…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Dolj a trasat ultimele directii ale strategiei pentru urmatorii ani. Directorul general Florin Stancu a anuntat, in cadrul unei conferinte, care sunt prioritatile si asteptarile pentru viitor. Institutia aflata in subordinea Consiliului…

- Expertii dintr-o echipa chineza au pus la punct un kit de detectare rapida, care poate releva prezenta coronavirusului 2019-nCoV intr-o perioada scurta de timp, cuprinsa intre 8 si 15 minute, informeaza vineri agentia Xinhua, citata de EFE.

- Atacurile asupra unor pagini de internet ale unor institutii de stat si ale unor organizatii din Europa si Orientul Mijlociu se crede ca sunt opera unor hackeri care actioneaza în interesul guvernului turc, potrivit relatarilor agentiei Reuters, care citeaza trei demnitari occidentali (doi…

- Pacienții romani trebuie sa fie in centrul sistemului și au dreptul la tratamente de ultima generație, iar cadrele medicale merita condiții de lucru, dar și de pregatire, similare cu cele asigurate in țarile dezvoltate ale lumii, susține ministrul Sanatații, Victor Costache, potrivit Mediafax.Victor…

- Cert.ro a anuntat o noua inselatorie care circula in mediul online, in aceste zile. Specialistii sustin ca in aceasta perioada aglomerata a anului din punct de vedere al cumparaturilor si promotiilor online, atacatorii testeaza vigilenta utilizatorilor, incercand sa profite de naivitatea lor in fata…

- Compania Mercedes-Benz a prezentat in aceasta dupa amiaza noua generatie a modelului GLA, a doua la numar, a celui mai compact crossover din gama marcii. Impreuna cu acest model i-a fost prezentata si prima, poate si singura versiune AMG, insa despre aceasta intr-un articol care va urma.

- Renault a prezentat actuala generație Espace in cadrul Salonului Auto de la Paris din 2014. A cincea generație Espace a fost descrisa de oficialii producatorului francez drept "un crossover dinamic și agresiv". Acum, Renault a publicat primele imagini și detalii referitoare la Espace facelift. Modelul…