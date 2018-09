Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor 28 de state membre ale Uniunii Europene se intalnesc miercuri la Salzburg, in Austria, la un dineu de lucru in timpul caruia vor incerca sa aplaneze tensiunile legate de problema migratiei, inainte de a face o trecere in revista a progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca este inca destul de posibil sa nu existe un acord pe tema Brexit-ului intre Uniunea Europeana si Marea Britanie in momentul expirarii termenului-limita pentru iesirea britanicilor din blocul comunitar, in martie 2019, informeaza…

- Liderii Uniunii Europene vor discuta despre Brexit cand se vor intalni in orasul austriac Salzburg pe 20 septembrie, a comunicat biroul prim-ministrului britanic, Theresa May, dupa discutii cu cancelarul austriac, Sebastian Kurz, scrie Reuters.

- Comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, a vorbit, intr-un interviu pentru ziarul german Αugsburger Allgemeine, despre obiectivul Uniunii Europene de a limita imigratia ilegala, de a se intoarce la sistemul granitelor deschise, dar si despre riscul ca…