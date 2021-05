Migraţie şi azil: Consiliul Europei susţine o protecţie mai bună a persoanelor vulnerabile Comitetul de ministri al Consiliului Europei a adoptat miercuri planul de actiune privind migratia si azilul in Europa (2021-2025), in care este subliniata nevoia unei protectii sporite pentru persoanele vulnerabile, pe intreaga durata a procedurilor de azil si migratie, indica un comunicat de presa al organizatiei. ''Migrantii si solicitantii de azil se confrunta cu probleme particulare in timpul pandemiei de COVID-19, in special pentru a avea acces la asistenta medicala si la vaccinare. Noi consolidam cooperarea cu statele membre pentru a proteja majoritatea persoanelor vulnerabile'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

