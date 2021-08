Migraţia din Afganistan nu va fi de proporţiile celei din Siria din 2015, susţine preşedintele francez Sosirile de migranti afgani in Europa dupa preluarea puterii de catre talibani nu vor fi atat de numeroase precum migratia masiva din 2015 legata de razboiul din Siria, a asigurat duminica presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP. "Nu cred ca situatia prin care urmeaza sa trecem va fi comparabila cu 2015, pentru ca Afganistan nu este Siria si pentru ca au existat deja miscari foarte puternice" de migranti afgani de-a lungul anilor, a declarat seful statului francez la posturile de televiziune TF1 si LCI. "Ceea ce este sigur e ca va exista mai multa lume care va incerca sa vina in Europa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

