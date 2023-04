Migrația ascunsă din Iaşi şi secretele unei diferenţe de 220.000 de persoane faţă de recensământ Oficial, Republica Moldova este tara cu cel mai mare numar de cetateni romani domiciliati in afara Romaniei. Numarul lor e mai mult decat dublu fata de cei care si-au ales domiciliul in Germania, a doua tara preferata de cetatenii romani, urmata de Italia, unde ar fi de trei ori mai putini decat dincolo de Prut. Ordinea ar putea sa para ciudata, daca ne gandim ca, de fapt, Italia, Spania si Anglia sunt tintele preferate ale romanilor in cautare de locuri de munca „afara". In realitate, este vorba de cei inscrisi in Registrul electoral, pentru ca autoritatile romane nu dispun de o situatie amanuntita… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gemenii Dacina Crasnanic și Traian Alexandru nu s-au cunoscut niciodata pana cand rezultatele ADN nu au demonstrat ca sunt frate și sora. Abia la 50 de ani. Detalii incredibile din povestea lor de viața au facut inconjurul lumii. Dacina a emigrat impreuna cu soțul ei in anii 90, iar Traian s-a stabilit…

- Victimele violenței domestice din Romania culeg capșuni in Spania sau ingrijesc batrani in sudul Italiei, medicii care n-au mai suportat corupția din sistemul medical romanesc profeseaza in Germania, tinerii care au ieșit la proteste ca sa apere justiția lucreaza in corporații din Anglia, mamele minore…

- 50 de lucrari semnate de Felix Aftene vor putea fi admirate in perioada 31 martie-28 mai 2023 la ArtEast Gallery (str. Pacurari nr. 108, Iasi). Provocarea lui Felix Aftene pentru expozitia „Serigrafia" a fost in raport cu aceasta tehnica veche de 4.000 de ani, pe care artistul si-o insuseste, ii testeaza…

- CARAS-SEVERIN – Potrivit Autoritatii Electorale Permanente am fi astepati 256.875 la urne! Acesta este numarul cetatenilor cu drept de vot din judet, la data de 1 martie, potrivit datelor cuprinse in Registrul electoral, document actualizat lunar in baza actelor de stare si de evidenta a populatiei!…

- Liga Campionilor continua in aceasta saptamana cu meciuri din prima mansa a optimilor de finala. Astazi se joaca: Eintract Frankfurt (Germania) – Napoli (Italia); Liverpool (Anglia) – Real Madrid (Spania), acesta din urma fiind arbitrat de o brigada din Romania, cu Istvan Kovacs la centru. Citește și:…

- Dupa ce a fost mai bine de 100 de ani sapunul tradițional al romanilor, „Cheia” a devenit in ultimii ani afacerea de succes a unui investitor din Maramureș care a reluat producția sub același brand lansat la Galați in anul 1901. Noul sapun „Cheia”, un sapun hand-made 100% natural, este vandut de un…

- Nationala Romaniei U21 a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru, Armenia la tragerea la sorti de la Nyon a preliminariilor Campionatului European de tineret din 2025, gazduit de Slovacia, informeaza FRF . Romania s-a aflat in prima urna valorica la tragerea la…

- Zilele acestea, mai mulți delegați ai EHF (Federația Europeana de Handbal) au fost prezenți la Bistrița, pentru a verifica condițiile oferite de Sala Polivalenta din Bistrița. Aceasta se ia in calcul pentru gazduirea turneului final al Campionatului European de Handbal Feminin Under19. Anul acesta,…