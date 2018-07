Migrarea populației, o problemă creată de politicile publice Romania are o problema cu migrația populației din județele sarace catre cele bogate sau in afara țarii pentru satisfacerea nevoilor de zi cu zi. Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns aici este reprezentat de modul in care sunt organizate producția și investițiile din fiecare județ, reiese dintr-o publicație recenta a Institutului Național de Statistica (INS), care face referire la datele prezente pana in 2015 . Cheia se afla la managementul structurilor administrative. Acestea pot conduce la creșterea nivelului de trai in zonele cu probleme. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

