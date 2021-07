Stiri pe aceeasi tema

- Afganul care a comis crima de la Gara de Nord din Timișoara a fost prins și este adus in Romania. Sub escorta Poliției Romane, a aterizat la București, pe Aeroportul „Otopeni”. Este adus la Timișoara.

