- Ministrul de interne Matteo Salvini a interzis vineri acostarea in porturile italiene a navei Lifeline, care are la bord peste 220 de migranti salvati din Mediterana de organizatia umanitara germana Mission Lifeline, informeaza DPA. Salvini a afirmat ca nava trebuie preluata de Malta. Guvernul maltez…

- Ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, a afirmat vineri ca Malta ar trebui sa permita ca nava sub pavilion olandez care ajuta la salvarea a sute de imigranti din largul coastelor libiene sa acosteze in porturile sale intrucat nava se afla acum in apele malteze, relateaza Associated Press.

- Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini, cunoscut pentru pozitiile sale dure, a promis luni ca va lua masuri impotriva minoritatii rome, facand o legatura intre aceasta minoritate etnica si "furturi si ilegalitati", relateaza dpa. Salvini, lider al partidului de extrema-dreapta…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP, preia Agerpres.Sustinand un discurs in fata Senatului,…

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Engleza i-a jucat feste presedintelui francez Emmanuel Macron, in timpul vizitei de trei zile in Australia. Cunoscut ca excelent vorbitor de limba engleza, Emmanuel Macron a avut prima sa scapare lingvistica dupa ce folosit un "false friend", un cuvant asemanator, dar cu inteles diferit.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat joi ca sunt efectuate pregatiri pentru vizita presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in cursul lunii mai, in ciuda conflictului diplomatic privind otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, relateaza agentiile Reuters si Tass.