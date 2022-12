Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua decenii, utilizarea totala a materialelor in Uniunea Europeana a scazut cu 9,4%, iar ponderea resurselor provenite din deseurile reciclate a crescut cu aproape 50%. Cu toate acestea, desi este impresionant, progresul in tranzitia catre o economie circulara pare limitat atunci cand…

- Saptamanal, cel puțin o romanca moare in urma violenței domestice. Datele Poliției Romane arata ca, zilnic, 82 de femei reclama autoritaților faptul ca sunt victime ale violenței in familie.

- Trupa „3.14” va juca piesa „BRAINSTORM” pe 26 noiembrie, la București, la „unteatru”. „Se intampla in cadrul . Sunteți bineveniți, desigur, nu doar la piesa (care e seara), ci și la talk-urile din ziua de sambata (sau din ambele zile)”, a anunțat profesorul Danuț Solcan . Piesa hasdeienilor a fost…

- In data de 22 octombrie, la ora 11.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de ieșire din Romania, un cetatean roman, in varsta de 31 de ani, la volanul unui autoturism marca BMW, inmatriculat in Romania. Barbatul a prezentat…

- Un nou proiect energetic va oferi Europei o sursa suplimentara de energie electrica. Este vorba despre conectarea retelelor electrice ale Europei cu cele din Cipru si Israel, printr-un cablu submarin lung de 1200 de kilometri.

- Cele trei camioane cu migranti au fost verificate in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, a informat Politia de Frontiera Arad.Intr-un camion condus de un roman, care transporta frigidere in Italia, au fost gasiti 37 de calatori clandestini.„In urma efectuarii controlului amanuntit al automarfarului,…

- Linia de inalta tensiune de 750 kv alimenteaza acum cea mai mare centrala nucleara a Europei cu curentul necesar pentru mentinerea la rece a reactoarelor si pentru alte functii de siguranta, noteaaza Ukrinform.Luni, directorul general al AIEA, Rafael Grossi, confirma ”oprirea la rece” a reactorului…