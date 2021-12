Migranţii, tot mai importanţi pe piaţa muncii Numarul migrantilor care lucreaza departe de casa a crescut rapid in ultimii 10 ani, iar banii trimisi de acestia in tarile lor insumeaza mai mult decat totalul investitiilor straine si ajutorului pentru dezvoltare pentru aceste tari, indica un studiu al Centrului pentru analiza migratiei din cadrul Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), potrivit Agerpres . Numarul lucratorilor migranti de pe plan mondial a fost de aproape 170 de milioane in 2020, de peste trei ori mai multi decat in 2010, potrivit OIM, care citeaza datele Organizatiei Internationale a Muncii. Strainii reprezinta 5%… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

