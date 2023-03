Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati si doua femei cu varste cuprinse intre 29 si 40 de ani, toti avand permise de sedere valabile pe teritoriul Romaniei, au fost prinși vineri dimineața, 10 martie, de politistii de frontiera Jimbolia, cand incercau sa treaca fraudulos granița spre Serbia.„In data de 10.03.2023, ora 06.50,…

- Politistii din Caras-Severin si Timis au efectuat mai multe perchezitii, pentru a depista 9 tablouri in valoare de 320.000 de euro, furate in urma cu mai multi ani, de un cetatean roman de la un artist austriac. Aceste tablouri au fost predate autoritatilor din Austria, au transmis reprezentanții poliției.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat patru cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. „In data de 2 martie 2023, ora 02:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis, in cooperare cu politisti din cadrul IPJ Timiș, au prins un barbat in timp ce ajuta șapte cetateni din Turcia in incercarea de a trece ilegal frontiera de vest. Migranții intrasera ilegal in Romania, traversand…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timiș, au depistat sambata șapte cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. Cu o zi mai devreme, la Cruceni, alți patru cetațeni nepalezi au fost surprinși…

- Weekend incarcat pentru politistii de frontiera din vestul tarii. La Jimbolia trei cetateni straini au incercat sa treaca fraudulos frontiera in Serbia, in timp ce la Moravita trei cetateni din Mongolia au vrut sa intre ilegal din tara vecina in Romania. Politistii de frontiera din Jimbolia au depistat…

- Politistii de frontiera din Sannicolau Mare au depistat in zona de competenta patru cetateni turci, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, sprijiniti de un cetațean roman. In data de 28.12.2022, in jurul orei 10.30, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sannicolau Mare a avut…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița au depistat doi cetațeni Federatia Rusa care au trecut ilegal din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. Cei in cauza au fost preluati de autoritatile din Serbia in baza acordului dintre cele doua state. „In data…