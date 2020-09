Migranții din Lesbos, întâmpinați cu gaze lacrimogene de poliția greacă, după incendiul care a mistuit tabăra Moria Poliția greaca a tras gaze lacrimogene pentru a dispersa sambata un grup de migranți care protesteaza pe insula Lesbos, la patru zile dupa ce incendiile violente au transformat in cenușa tabara de refugiați Moria, transmite Reuters. Tensiunea a izbucnit in timp ce sute de migranți care scandau „Libertate” au marșaluit pe un drum care duce […] The post Migranții din Lesbos, intampinați cu gaze lacrimogene de poliția greaca, dupa incendiul care a mistuit tabara Moria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

