Migranții de lângă noi! Acțiune a polițiștilor la Gara de Nord 84 de migranți depistați adapostindu-se ilegal in cladirea Elba din zona Garii de Nord. 40 dintre aceștia nu aveau acte. Direcția Generala a Poliției Locale Timisoara a organizat, astazi, ca urmare a informațiilor obținute, o acțiune in sistem integrat, la care au participat, pe langa polițiști locali și reprezentanți ai Poliției Municipiului Timișoara, Inspectoratului Județean […] The post Migranții de langa noi! Acțiune a polițiștilor la Gara de Nord appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 40 dintre migranți nu dețineau niciun fel acte, a informat Direcția Generala a Poliției Locale Timisoara, intr-un comunicat.La acțiunea care a vizat cladirea Elba de pe strada Garii din Timișoara au participat, pe langa polițiști locali, și reprezentanți ai Poliției Municipiului Timișoara, Inspectoratului…

- Acțiune a polițiștilor locali, marți, in apropierea Garii de Nord din Timișoara. Oamenii legii au ridicat dintr-o cladire aproape 100 de migranți, dintre care 40 nu dețineau niciun fel de document. Transfugii au fost predați polițiștilor de frontiera.

- 84 de migranți depistați adapostindu-se ilegal in cladirea Elba din zona Garii de Nord. 40 dintre aceștia nu aveau acte. Direcția Generala a Poliției Locale Timisoara a organizat, marți, ca urmare a informațiilor obținute, o acțiune in sistem integrat, la care au participat, pe langa polițiști locali…

- In perioada 12 15 august a.c., politistii din Constanta, sprijiniti de politisti rutieri ai Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si ai altor inspectorate de politie judetene din tara, au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea consumului de alcool si substante…

- *ACȚIUNI ALE POLIȚIȘTILOR PE RAZA JUDEȚULUI PRAHOVA* Ieri, 24 iulie a.c., in mai multe intervale orare, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, au fost organizate 6 acțiuni punctuale in municipiul Ploiești, in orașele Urlați, Comarnic și Bușteni, in localitațile Valea Doftanei și Blejoi…

- Acțiune preventiva a polițiștilor din Alba la Targul de Fete de pe Muntele Gaina: Participanții au primi sfaturi pentru siguranța publica Acțiune preventiva a polițiștilor din Alba la Targul de Fete de pe Muntele Gaina: Participanții au primi sfaturi pentru siguranța publica Polițiștii, pompierii și…

- Noaptea trecuta, politistii rutieri constanteni, sprijiniti de politisti rutieri ai Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si ai altor inspectorate de politie judetene din tara au desfasurat o actiune cu efective marite pentru prevenirea si combaterea consumului de alcool…

- Acțiune de amploare a polițiștilor locali, vineri, in Piața Dacia din Timișoara. Oamenii legii i-au controlat pe comercianți, dar și pe cei care se ocupa de curațenia in zona pieței. De asemenea, a fost verificat și modul in care se parcheaza in zona pieței.