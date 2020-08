Noua vietnamezi fost prinși de polițiștii de frontiera de la Nadlac, județul Arad, ascunși intr-o mașina de marfa care transporta pufuleți, in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara, a anunțat astazi Poliția de Frontiera. Politia de Frontiera anunța ca in noaptea de duminica spre luni s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei […] Articolul Migranți vietnamezi, ascunși printre pufuleți in incercarea de a trece ilegal granița cu Ungaria FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .