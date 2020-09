Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, care urmeaza sa prezinte in aceasta saptamana mult asteptata reforma a sistemului european de azil, a cerut ca statele membre sa adopte un sistem de solidaritate ''obligatoriu'' cu privire la migratie, transmite luni euractiv.com. ''Trebuie sa fie obligatoriu, toate statele membre trebuie sa ajute atunci cand exista o situatie in care un stat membru este sub presiune, cand exista o multime de oameni care au nevoie de protectie'', a spus Johansson. ''Dar trebuie, de asemenea, sa luam in calcul tipul…