- O pacienta, de 70 de ani, a murit in condiții neclare la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru. Cazul a fost inregistrat, ieri, la fața locului fiind chemata poliția.Potrivit oamenilor legii, femeia s-a stins in salonul in care era internata.

- Piața neagra a țigaretelor de contrabanda a scazut la un minim istoric. Nu o spunem noi, ci oficialii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, care, in cadrul ședinței Colegiului Prefectural din saptamana aceasta, au vorbit despre problemele care au existat la frontiera…

- Peste 40 de TIR-uri și autovehicule s-au ciocnit in lanț la kilometrul 26 al autostrazii M1 din Ungaria, posibil din cauza unei furtuni de praf, scrie Hirado.hu. Circulația a fost inchisa pe ambele sensuri. Mai multe persoane au fost ranite in accident, iar mai multe mașini au luat foc. Politia anunta…

- Poliția a anunțat ca cel puțin cinci tiruri și 32 de autoturime au fost implicate in accidentul produs pe autostrada M1 care leaga Budapesta de Austria, informeaza o agenție de presa.Accidentul a avut loc in apropierea capitalei și a fost provocat de o furtuna de praf care a redus foarte mult vizibilitatea…

- Politistii de frontiera satmareni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat 25 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Romania. Miercuri, 08 martie a.c., in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere…

- Doi cetateni romani sunt cercetati pentru trafic de migranti, dupa ce in masinile pe care le conduceau au fost descoperiti peste 70 de migranti. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor specifice derulate de catre politistii de frontiera din cadrul…

- „Traficul cu țigarete de contrabanda și respectiv cu tutun, este prezent, in continuare, la frontiera Romaniei cu Ungaria, cantitațile mari descoperite, cat și modalitațile prin care s-a incercat introducerea/scoaterea acestora in/din țara, demonstrand faptul ca acest fenomen a crescut in anul 2022”,…

- Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 26 de persoane din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Spatiul Schengen, ascunse in doua autoutilitare conduse de cetateni romani. Un sofer transporta cutii de carton pentru o societate comerciala…