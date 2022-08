Stiri pe aceeasi tema

- “Asa cum o indica un studiu recent, efectuat pe baza datelor BNR, potrivit caruia suma cheltuita de romani pe vacante in strainatate ar putea ajunge la 6 miliarde de euro pana la final de an, apetitul romanilor de a calatori este foarte mare, mai ales ca in acest an nicio destinatie importanta nu mai…

- Dan Negru se afla zilele acestea in Grecia, locul in care in fiecare vara, zeci de mii de turiști romani iși petrec vacanțele. Concluzia vedetei Kanal D e clara: In Romania sunt condiții mai bune. Dan Negru a ramas uluit de ceea ce a gasit in Grecia, taramul vacanțelor de vis ale romanilor. „Cand stam…

- Armata israeliana a declarat sambata ca a doborat trei drone ale miscarii libaneze Hezbollah despre care sustine ca se indreptau catre un zacamant de gaze din Marea Mediterana aflat in centrul unei recrudescente a tensiunilor din ultimele saptamani intre Israel si Liban, transmite AFP.

- Armata israeliana a declarat sambata ca a doborat trei drone ale miscarii libaneze Hezbollah despre care sustine ca se indreptau catre un zacamant de gaze din Marea Mediterana aflat in centrul unei recrudescente a tensiunilor din ultimele saptamani intre Israel si Liban, transmite AFP.

- Aproximativ 110 migranti au fost adusi pe insula italiana Lampedusa dupa ce au fost salvati pe Marea Mediterana de o nava germana si una spaniola, informeaza joi DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Sorin Oprescu a fost reținut in Grecia și este acum in custodia autoritaților elene dupa ce a fost gasit in Atena. Antena 3 a prezentat primele imagini cu Sorin Oprescu in fața procurorilor din Atena. Fostul primar general al Capitalei ramane in arest pentru 40 de zile. Fii la curent cu cele…

- Grecia este una dintre destinatiile favorite ale romanilor, iar in special cei care se duc pentru prima data au destul de multe intrebari cu privire la cele mai frumoase zone, cele mai rentabile cazari, sau cele mai potrivite plaje pentru copii. Ei bine, turistii care nu vor doar sa stea la soare si…

- Deși toți civilii din Azovstal au fost evacuați cu sprijinul ONU și al Crucii Roșii, in subteran au ramas circa 1.000 de militari, dintre care, mai mult de jumatate sunt raniți.Footage of bombing in Azovstal. pic.twitter.com/Ys8B2EpGFb — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 12, 2022 Familiile militarilor…