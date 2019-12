Migranţi prinşi în Botoșani: au trecut ilegal frontiera din Republica Moldova pentru a ajunge în Spaţiul Schengen Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Radauți Prut - I.T.P.F. Iasi au identificat si retinut, miercuri, in localitatea de frontiera Mitoc, județul Botosani, un grup de șase cetateni straini, care nu iși justifica prezența in zona.



Persoanele au fost conduse la sediul SPF Radauți Prut pentru cercetari, unde s-a constatat ca aveau asupra lor documente de identitate emise de autoritațile din Turcia.



S-a stabilit ca cei șase barbati, cetateni turci, au varste cuprinse intre 20 și 38 de ani si au trecut ilegal frontiera din R. Moldova in Romania

Sursa articol si foto: rtv.net

