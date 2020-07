O "celula de informatii franco-britanica" in lupta impotriva traficantilor de migranti a fost infiintata printr-o conventie semnata duminica de ministrii de interne francez Gerald Darmanin si britanic Priti Patel la Calais, in nordul Frantei, relateaza luni France Presse.



"Pentru prima data, sase politisti britanici si sase politisti francezi la Coquelles vor putea lucra in amonte in lupta impotriva calauzelor", a declarat Darmanin reporterilor in apropierea fostei asa-numite "Jungle" din Calais. Coquelles, in apropiere de Calais, este situat la intrarea in tunelul sub Canalul Manecii.

…