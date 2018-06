Migranţi: Nava Lifeline a ancorat în portul La Valetta din Malta Nava umanitara Lifeline, cu 233 de migranti la bord, a sosit miercuri seara in portul La Valetta din Malta, dupa o saptamana de asteptare in Mediterana, potrivit imaginilor difuzate in direct de AFP-TV. Vasul, inchiriat de o organizatie neguvernamentala germana cu acelasi nume, a amarat la unul din cheiurile acestui port din capitala malteza, unde va fi apoi autorizat sa debarce migrantii pe care i-a salvat in largul Libiei in urma cu o saptamana. Acestia vor fi apoi repartizati in opt tari europene dispuse sa-i primeasca. Un important dispozitiv de securitate inconjoara nava pe chei, unde autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

