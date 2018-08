Migranţi, nava Diciotti. Salvini acuză UE de 'ipocrizie' Discutiile desfasurate vineri la Bruxelles pe tema unei redistribuiri a migrantilor clandestini intre statele UE s-au incheiat fara niciun rezultat, au anuntat surse din Ministerul de Interne italian, in timp ce premierul italian Giuseppe Conte i-a acuzat pe partenerii europeni de 'ipocrizie' si a avertizat ca Italia 'va actiona in consecinta', relateaza agentiile EFE, dpa si Reuters. Aceste discutii la care au participat reprezentanti din 12 state membre ale UE au fost convocate dupa ce ministrul italian de interne Matteo Salvini a interzis navei Diciotti, apartinand pazei de coasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Rezidentii din Uniunea Europeana (UE) au cheltuit, in medie, 336 de euro pentru o vacanta in anul 2016, pe ultimele locuri in UE fiind letonii, cu 107,62 euro, si romanii, cu 124,76 euro, arata datele publicate luni de Eurostat. Rezidentii din Luxemburg sunt pe primul loc in UE cand vine vorba…

- "Medicul este cel care intocmeste documentatia, documentatia respectiva ajunge la CNAS si vede daca este completa si corecta. (...) Este datoria medicului care intocmeste documentatia si pana la urma este si responsabilitatea lui in momentul in care face documentatia sa decida daca se poate rezolva…

- Peste 50 de migranti din cei salvati de nava umanitara Lifeline, prinsa într-o disputa diplomatica, au plecat joi, 5 iulie, din Malta spre Franta, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat, informeaza Agerpres. Transferul s-a facut în baza unui acord ad-hoc între…

- ”Mini-summitul de duminica este inacceptabil, noi nu vom participa la el. Ei vor sa reincalzeasca o veche propunere, pe care noi am refuzat-o deja”, a subliniat premierul polonez Mateusz Morawiecki la finalul unei reuniuni cu omologii sai ungar, ceh si slovac la Budapesta. Reuniunea de duminica…

- Mercedes-Benz, divizia de lux a grupului auto german Daimler, a raportat miercuri un avans al livrarilor de 2,3% in mai, a 63-a luna de crestere consecutiva, datorita majorarii cererii in aproape toate regiunile, transmite site-ul automotiveworld.com. Mercedes a vândut pe plan global 198.187 autoturisme…