Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care in dupa-amiaza zilei de marți, 6 decembrie, ar fi ucis un cioban in apropierea Aeroportului Internațional "Ștefan cel Mare" din Salcea se afla in continuare in libertate. Incidentul a fost semnalat la Poliția Orașului Salcea inainte de ora 16.00, iar cel care a sesizat ...

- Incidentul s-a petrecut joi seara, in jurul orei 17.10, vizavi de intrarea in Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane din București. Barbatul prins sub copac a fost preluat de un echipaj SMURD. Pana la sosirea echipajelor de urgenta, victimei, un barbat in varsta de 45 de ani, i s-a acordat primul…

- Autoritatile britanice si belgiene au arestat trei indivizi suspectati ca au planificat traversarea de catre migranti albanezi a Canalului Manecii cu o barca semirigida, a anuntat luni agentia britanica de lupta impotriva criminalitatii (NCA), transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un avion rusesc a lansat „accidental” o racheta in apropierea unui avion britanic care patrula in spațiul aerian internațional deasupra Marii Negre, a declarat joi ministrul apararii Ben Wallace, care a descris incidentul drept unul periculos.

- Cele 15 cadavre au fost descoperite in apropierea insulei invecinate din largul coastei Turciei dupa ce o barca ce transporta in jur de 40 de persoane s-a scufundat si vanturi violente suflau in zona, a anuntat paza de coasta elena intr-un comunicat.Cinci persoane au fost de asemenea salvate si operatiunile…

- Potrivit certificatului de deces publicat de autoritatile britanice, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit de batranețe. Cea care a anunțat vestea trista a fost chiar Prințesa Ana, iar aceasta a stat langa mama ei cand a inchis ochii pentru totdeauna.

- Cel puțin 71 de oameni au murit dupa ce o barca cu migranți s-a scufundat in largul coastei Siriene. Barca a plecat din Liban la inceputul acestei saptamani, a declarat ministrul libanez al transporturilor. Operațiunile de cautare continua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritațile siriene au gasit 34 de morți și 14 supraviețuitori intr-o ambarcațiune de migranți din apropierea orașului de coasta Tartous. Supraviețuitorii au spus ca ambarcațiunea a plecat din nordul Libanului, a declarat pentru Reuters Samer Qubrusli, d