- Italia isi mentine pozitia dura fata de ONG-urile care vin in ajutorul migrantilor pe Marea Mediterana, cu 48 de ore inaintea unui minisummit organizat la Bruxelles de Comisia Europeana, care se anunta unul tensionat, noteaza vineri AFP. Noul guvern de la Roma, investit in urma cu trei saptamani,…

- Comisia Europeana a avertizat, marti, ca va lua masuri impotriva Italiei daca nu respecta drepturile omului, dupa ce ministrul de Interne, Matteo Salvini, a anuntat recensamant in comunitatile de romi, informeaza cotidianul La Stampa, citat de Mediafax. “Comisia Europeana va exercita toate competentele…

- Italia nu-si va reconsidera pozitia atat timp cat Franta nu va prezenta scuze dupa declaratiile pe care le-a facut cu privire la refuzul talian de a primi nava Aquarius cu peste 600 de migranti la bord, a declarat joi vicepremierul italian Luigi Di Maio, relateaza AFP. ”Atat timp cat nu vor sosi scuzele”…

- Terenul are o suprafața totala de 2.250 hectare și e o parte a orașului Castell'Azzara. De asemenea, se afla in patrimoniul istoric al Italiei, iar Țiriac a platit 8.164.340 de euro pentru a deveni proprietar. "Speram ca, in posesia lui Ion Țiriac, Cortevecchia sa-și regaseasca splendoarea…

- Dupa ce conducerea ArcelorMittal a anuntat public, la sfarsitul saptamanii trecute, in mod oficial ca este dispusa sa renunte la combinatul siderurgic de la Galati, in contextul negocierilor cu Comisia Europeana privind preluarea combinatului Ilva, din Italia, apar si primele reactii publice ale politicienilor…

- Mai multe state europene, printre care si Romania, risca sa fie sanctionate de Comisia Europeana pentru ca nu au luat masuri de reducere a poluarii. Potrivit unor surse citate de Die Welt, Comisia Europeană ar putea reclama la Curtea Europeană de Justiţie statele în care se depăşeşte…