- Italia a confirmat vineri intentia sa de a se angaja intr-un conflict cu Uniunea Europeana cu privire la problema redistribuirii migrantilor, dintre care 150 sunt in continuare blocati in Sicilia, amenintand ca isi va reduce contributia la bugetul european, transmite AFP, scrie Agerpres. "Linie…

- Italia a pus capat luni blocajului diplomatic cu privire la soarta celor 177 de migranti recuperati din Mediterana centrala, autorizand debarcarea lor in Sicilia, dar a insistat ca acestia sa fie distribuiti ulterior intre alte state din Uniunea Europeana, transmite dpa. Migrantii se afla la bordul…

- Reprezentantul pentru Europa al Organizației Națiunilor Unite avertizeaza ca modelul Ungariei și Poloniei, de incalcare a drepturilor și libertaților cetațenești se raspandește cu rapiditate in Europa. Printre țarile vizate de avertizarea ONU se numara și Romania. Reprezentantul pentru Europa al Organizației…

- Presedintele american Donald Trump s-a razgandit in acest weekend contra aliatilor din Europa si Canada, pe care i-a amenintat cu taxe vamale mari, dupa summitul G7 care s-a incheiat in fiasco, scrie AFP. Presedintele american Donald Trump arunca astfel in aer eforturile G7 de a relaxa tensiunile…

- Cinci romani au fost arestati in Sicilia, acuzati de exploatarea altor romani - ca muncitori la ferma sau prostituate -, a anuntat miercuri politia, relateaza The Associated Press, conform news.ro.In cadrul anchetei, la Ragusa, in Sicilia, s-a descoperit ca atat minori, cat si batrani se afla…

- Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria (3,8 euro), Letonia (3,9), precum si Lituania si Luxembourg (4 euro). În acelasi timp, cele mai mari preturi au fost înregistrate în Suedia (11,3 euro), Danemarca (8,8 euro), Spania…

- Preturile otelului si aluminiului au crescut joi, dupa ce administratia Trump a anuntat ca va impune, incepand de vineri, tarife pentru importurile de otel si aluminiu provenite din aliatii Statelor Unite Canada, Mexic si Uniunea Europeana, iar analistii spun ca incertitudinile legate de impactul…