- In timp ce membrii Miscarii 5 Stele sunt implicati in cruciada care foarte probabil va duce la o reducere a pensiilor, Liga Nordului studiaza un plan menit sa-i scuteasca de impozite pe toti pensionarii care se vor muta in satele depopulate din Sardinia, Sicilia si Calabria, potrivit Rador, care citeaza…

- Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema dreapta Liga si noul ministru de interne al Italiei, a avertizat ca tara sa nu poate fi "tabara de refugiati a Europei" si a promis "bun simt" in ceea ce priveste masurile pentru evitarea naufragiilor si limitarea sosirii migrantilor, relateaza duminica…

- Luigi Di Maio si Matteo Salvini, sefii Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem) si Ligii (extrema dreapta), au anuntat joi seara ca au ajuns la un nou acord pentru formarea unui guvern de uniune, relateaza AFP, DPA si Reuters. "Toate conditiile sunt reunite pentru un guvern politic M5S/Ligue",…

- Liderul partidului italian de extrema-dreapta antiimigratie Liga, Matteo Salvini, si-a anulat joi participarea la mai multe evenimente in nordul tarii, a anuntat o purtatoare de cuvant, in timp ce circula informatii ca se asteapta ca el sa reia eforturile de formare a unui guvern de coalitie, relateaza…

- ''Presedintele l-a primit pe domnul Cottarelli, caruia i-a cerut sa formeze un guvern'', a anuntat secretarul general al presedintiei italiene, Ugo Zampetti. Liderii M5S si Ligii, Luigi Di Maio si Matteo Salvini, au criticat vehement veto-ul presedintelui Sergio Mattarella fata de propunerea…

- Presedintele Republicii Italiene, o figura institutionala respectata, are prerogative limitate, dar care s-au dovedit importante in caz de criza politica, scrie AFP. Presedintele italian, Sergio Mattarella, a refuzat sa numeasca un eurosceptic la conducerea Ministerul Finantelor, prezentat,…