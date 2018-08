Migranți în Uniunea Europeană. Numărul total, în 2018 Numarul trecerilor ilegale ale frontierei pe cele patru rute de acces in Uniunea Europeana au scazut cu 43% in primele sapte luni ale anului, potrivit unui comunicat de luni al agentiei UE de protectie a frontierelor, Frontex, relateaza DPA. Numarul total al trecerilor ilegale pe teritoriul UE depistate in aceste sapte luni a fost de circa 73.500, potrivit Frontex. In iulie, numarul trecerilor ilegale a fost cu 18% mai mic decat anul trecut, de circa 14.900. Peste jumatate dintre aceste traversari din luna iulie au avut loc pe ruta vest-mediteraneeana, iar numarul migrantilor care au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

