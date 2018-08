Migranţi: Gibraltarul anunţă că va retrage navei Aquarius pavilionul său Guvernul din Gibraltar a anuntat luni ca va retrage navei Aquarius pavilionul sau, dupa ce i-a cerut sa-si suspende activitatile de salvare pentru care nu este inregistrata pe teritoriul britanic, informeaza AFP. Inregistrata in 2009 in Gibraltar ca nava de cercetare (survey vessel), Aquarius opereaza din 2016, dupa ce a fost inchiriata de organizatiile neguvernamentale SOS Mediterana si Medici fara Frontiere, 'exclusiv sub directia autoritatilor italiene pentru operatiuni de salvare', explica guvernul intr-un comunicat. Dar in iunie/iulie 2018, executivul a cerut Aquarius sa-si suspende… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

