Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de interne din Germania, Austria si Italia se vor întâlni saptamâna viitoare la Innsbruck pentru a discuta "masuri vizând închiderea rutei mediteraneene" folosita de migranti pentru a ajunge

- Ministrii de interne din Germania, Austria si Italia se vor intalni saptamana viitoare la Innsbruck (sud-vestul Austriei) pentru a discuta "masuri vizand inchiderea rutei mediteraneene" folosita de migranti pentru a ajunge in Europa, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza dpa.…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a pronuntat luni impotriva optiunii de a li se oferi migrantilor posibilitatea de a cere azil in Uniunea Eeuropeana (UE) din ”platforme regionale de debarcare”, pe care Cei 28 vor sa le infiinteze in afara continentului european, relateaza AFP conform News.ro . ”Eu…

- Si aceasta cifra reprezinta numai perioada 1 ianuarie-12 iunie. Plecarile din Libia si din Tunisia catre Italia, via Mediterana, raman cele mai numeroase si cele mai mortale: in aceeasi perioada, 792 de persoane au murit in valuri. Potrivit organizatiei internationale pentru migratie (OIM), in perioada…

- Potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni, guvernul Frantei a luat decizia corecta atunci cand a refuzat sa primeasca nava umanitara Aquarius, sosita in Spania dupa ce a ratacit o saptamana pe Marea Mediterana cu 630 de migranti la bord.Cei 630 de migranti salvati de nava inchiriata…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei 'axe' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza AFP, informeaza…

- Aproximativ 18.000 de militari din 19 țari participa la exercițiul NATO Saber Strike 18, care se desfașoara în perioada 3 iunie-15 iunie, în Polonia și statele baltice, a anunțat armata americana. "Exercițiul de antrenament cooperativ coordonat de (Comandamentul) Armatei SUA pentru Europa…

- Facebook face sondaje in cinci state europene pentru a afla in ce surse de știri au incredere oamenii.Utilizatorii retelei de socializare din Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Spania vor primi un chestionar simplu.