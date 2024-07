Stiri pe aceeasi tema

- Noua migranți au fost prinși in Vama Nadlac, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița spre Ungaria. Aceștia erau ascunși sub paturi, intr-un camion care transporta paine congelata pe ruta Turcia - Germania. Atat ei, cat și șoferul de origine turca sunt acum cercetați penal, transmit reprezentanții…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au confiscat un aututurism Audi, la volanul caruia se afla un roman, dupa ce au descoperit ca mașina este cautata de autoritatile din Danemarca, anunța Poliția de Frontiera.„In data de 06.07.2024, in Punctul de Trecere a…

- Un tanar de 19 ani, aflat la volanul unei autoutilitare ce transporta cutii de carton in Ungaria, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Polițiștii de frontiera au avut parte de o „surpriza” la controlul amanunțit.

- Politistii de la PTF Nadlac ll, judetul Arad, in cooperare cu polițiști de la ITPF Timisoara au gasit 11 cetateni din Asia si Africa ascunși pe role metalice transportate intr-un TIR condus de un turc. Migrantii depistati provin din tari precum Bangladesh, Siria, Etiopia și Egipt si au incercat sa treaca…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 23 de cetateni din Siria și Iran, ascunși intr-un camion, printre... The post 23 cetațeni straini ascunși intr-un automarfar, depistați la frontiera Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu,... The post Vama Nadlac, „asaltata” de deșeuri din Ungaria și Italia appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .