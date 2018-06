Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a recomandat miercuri sa nu se ''cedeze emotiei pe care unii o manipuleaza'' in cazul navei de migranti Aquarius, dand asigurari ca Franta ''va lucra mana in mana cu Italia'' pentru a gestiona fluxul de migranti, informeaza AFP, citata de Agerpres. Incercand…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, il va primi vineri pe noul premier italian, Giuseppe Conte, pentru a pregati Consiliul European de la 28 si 29 iunie in special in chestiunea migrantilor, a informat luni Palatul Elysee, potrivit AFP, preluata de Agerpres. "Dupa prima lor intrevedere in…

- Presedintia franceza a calificat luni 'complet nefondate' acuzatiile la adresa principalului consilier al lui Emmanuel Macron la Palatul Elysee, Alexis Kohler, vizat de o plangere pentru "trafic de influenta" si "coruptie pasiva", precum si de o ancheta judiciara, relateaza AFP si Reuters. Asociatia…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va primi marti, 5 iunie, la Paris, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care va efectua de asemenea o vizita in Germania saptamana viitoare, pe fondul divergentelor legate de dosarul nuclear iranian, relateaza AFP. Benjamin Netanyahu a fost deja primit la…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat o ”întâlnire istorica, însotita de ansamblul comunitatii internationale” si ”o etapa-cheie în reconciliere”, în urma acestei conferinte, marti, la Palatul Elysée, în prezenta unor reprezentanti…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca Administratia de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub forma de ajutoare umanitare de urgenta pentru Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "In fata situatiei umanitare, Franta instituie un program de urgenta in valoare de 50 milioane…

- Noi proiecte umanitare in Siria, in valoare totala de 50 de milioane de euro, vor fi finantate de Franta prin intermediul a douazeci de organizatii neguvernamentale prezente pe teren, a anuntat luni seara presedintia franceza, citata de AFP. Acest program a fost decis dupa o intalnire…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Franta, Marea Britanie si Statele Unite vor anunta, in urmatoarele zile, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Siria, informeaza site-ul EUObserver.com. Emmanuel Macron a discutat cu printul saudit Mohammed bin Salman la…