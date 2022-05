Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali timisoreni, aflati in patrulare, sambata seara, au depistat 10 migranti din Pakistan si India, care intrasera ilegal in tara, din Serbia, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Politiei Locale Timisoara, Daniela Seracin, a declarat, luni, ca patrula a observat la o intersectie din…

- Polițiștii locali au continuat și astazi acțiunile fulger cu efective marite, demarate in piețele agro-alimentare din oraș, desfașurate pe toate liniile. Dupa ce ieri ținta „raziei” a fost piața din Calea Lipovei, astazi Poliția Locala Timișoara a descins in Piața Verde, pe Calea Aradului, unde au fost…

- Agenții din cadrul Poliției Locale Timișoara au intervenit in weekend-ul recent incheiat, in urma mai multor sesizari referitoare la tulburarea liniștii publice prin ascultarea de muzica la intensitate ridicata, pe timp de noapte, procovand astfel deranjarea cetațenilor. Astfel, polițiștii locali au…

- Un BMW a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce tura motorul in Piața Unirii, zona pietonala din centrul Timișoarei. Polițiștii locali au descoperit ca cel aflat la volan imprumutase mașina de la o cunoștința, iar apoi a abandonat-o chiar in zona sediului Poliției Locale, intr-un loc unde…

- Luni, 21 martie 2022, in jurul 13.00, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei aflați in timpul serviciului de patrulare in zona centrala a municipiului Bacau s-au autosesizat cu privire la faptul ca, pe o banca din Piața Tricolorului se afla un rucsac. In urma verificarilor…

- Polițiștii locali au observat, astazi, in jurul orei 13:00, pe camerele de supraveghere amplasate la intersecția strazilor Odobescu cu Grofșoreanu, din zona Sinaia, un barbat suspect. Acesta se uita atent la autoturismele parcate in zona și chiar a incercat portierele unora. Imediat la fața locului…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in zona mall-ului de pe Calea Sever Bocu au observat, vineri, doua persoane, un barbat și o femeie, care aveau un comportament suspect și care, dupa fizionomie, pareau a face parte din categoria migranților. Cei doi au fost legitimați, iar agenții au constatat ca…