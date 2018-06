Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a justificat joi numeroasele calatorii in strainatate efectuate in ultimele luni, declarand ca 'apara interesele Frantei' si 'joaca rol de mediator' intr-o 'lume care devine putin nebuna', relateaza France Presse. 'M-am…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a „dascalit” pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata plenului Parlamentului European de la Strasbourg, criticand-i ideile cu privire la viitorul Uniunii Europene, in care Franta si Germania sunt nucleul dur, lucru pe care l-a clasificat drept o „aroganta”.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania.

- Donald Trump si-a anulat prima vizita in America de Sud pentru a se concentra pe raspunsul pe care SUA il vor da presupusului atac chimic din Siria, a anuntat marti Casa Alba. In acelasi timp, Emmanuel Macron a anuntat ca urmeaza sa decida raspunsul Frantei si ca, daca va decide lovituri, acestea vor…

- 'Daca linia rosie a fost incalcata' in Siria, va exista o 'riposta', a avertizat marti purtatorul de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, mentionand ca schimburile de informatii intre seful statului francez, Emmanuel Macron, si presedintele american Donald Trump 'confirma…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France…