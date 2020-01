Stiri pe aceeasi tema

- O familie de cetateni turci – un barbat, o femeie și doi copii de 9 și 15 ani – a fost prinsa cu ajutorul camerelor cu termoviziune dupa ce a reușit sa intre ilegal din Serbia in Romania. Turcii erau calauziți de un cetațean turc și unul olandez, aceștia fiind acum arestați. Politia de Frontiera […]…

- Politia de Frontiera se afla in prima linie in ceea ce inseamna eforturile depuse pentru contracararea contrabandei cu tigari, demers ce constituie o prioritate permanenta pentru institutia noastra. Astfel, de la inceputul anului pana in prezent, politistii de frontiera - independent sau in colaborare…

- Politistii de frontiera din Oravita – judetul Caras Severin au depistat 24 de irakieni si sirieni, calauziti de un sarb, care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unei calauze sarbe. Cetateanul sarb a fost reținut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat instanței…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Oravita - judetul Caras-Severin au oprit, in localitatea de frontiera Forotic, un microbuz inmatriculat in Romania, condus de un cetațean sarb, in varsta de 51 ani. The post 24 de migranți, depistați la frontiera cu Serbia appeared first on Renasterea…

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita, judetul Caras-Severin, au depistat la frontiera cu Serbia cinci cetateni din Irak, patru adulti si un copil, care au incercat sa intre ilegal in Romania. ''In data de 29.11.2019, ora 19,30, actionand in baza unor informatii, politistii…

- Politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin, au prins la frontiera cu Serbia cinci cetateni din Irak, patru adulti si un copil de doar un an, care au intrat ilegal in Romania, ajungand pana in localitatea Mercina din judetul Caras-Severin.

- Doi „rataciți” au fost depistați de polițiștii de frontiera, la granița dintre Romania și Serbia. Migranții au fost interceptați de polițiștii de frontiera joi, 14 noiembrie, puțin dupa caderea intunericului și le-au declarat oamenilor legii ca voiau sa ajunga in Austria, insa s-au ratacit. Polițiștii…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Turcia si unul din Albania, care au incercat sa intre ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pentru ca aveau interdictie de a intra in Spatiul Schengen. Seara trecuta in jurul orei 22.00, politistii de frontiera de la Sannicolau Mare…