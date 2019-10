Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Sannicolau Mare au observat la marginea localitații de frontiera Pordeanu patru persoane care se deplasau, pe jos, prin camp... The post Din Sri Lanka in Ungaria via Romania. Patru persoane au incercat sa treaca fraudulos granita appeared first on Renasterea banateana .

- Au fost aproape sa-și duca planul la capat, insa au fost prinși aproape de miezul nopții, la 50 de metri de granița cu Ungaria, in incercarea de a ajunge in vestul Europei. Este vorba de patru migranți din Sri Lanka, interceptați la sfarșitul saptamanii trecute, in Timiș. Oamenii legii din cadrul Sectorului…

- Doi barbati si o femeie din Sri Lanka au incercat sa treaca ilegal granita pentru a ajunge in Ungaria. Drumul lor a fost insa oprit de catre politistii de frontiera din Berveni, judetul Satu Mare.

- Deși ajung in Romania legal, pentru a caștiga bani și a duce un trai mai bun decat la ei acasa, mulți vietnamezi aleg sa fuga, ilegal, dupa mirajul Occidentului. Cinci persoane din Vietnam au fost depistate la granița cu Ungaria, miercuri, 16 octombrie, cand incercau sa iasa ilegal din țara. Migranții…

- Zece tineri, cetateni afgani, care au recut ilegal frontiera din Serbia si care incercau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetatean roman, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis. Ei se aflau cu totii intr-un autoturism, potrivit news.ro.Politia…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat șapte cetațeni straini, proveniti din Bangladesh, Vietnam si Sri Lanka, care calauziți de catre patru ucraineni, intenționau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Cei șapte sunt cercetați pentru tentativa de trecere ilegala…

- Politistii de frontiera din Varșand au descoperit, vineri, 12 cetațeni somalezi și irakieni, intre care și copii, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria. Grupul format din 12 persoane, care mergea pe camp, spre granița cu Ungaria, a fost observat și oprit de polițiști, vineri, la aproximativ…

- Trei tineri din Kosovo au fost aproape de a scapa de polițiștii de frontiera, insa au fost prinși la aproximativ un kilometru, in interiorul țarii, dupa ce reușisera sa treaca fraudulos dinspre Serbia, inspre Romania. Migranții au fost opriți din incursiunea lor, care avea ca destinație finala vestul…