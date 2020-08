Migranți din Siria care intenționau să treacă ilegal în Ungaria ascunși într-o dubiță, prinși la frontiera de vest Un numar de 12 migranți din Siria, printre care 3 copii, au fost prinși intr-o dubița la Curtici, județul Arad, in timp ce incercau sa treaca ilegal in Ungaria. Poliția de Frontiera anunța ca a fost oprita pentru control, la aproximativ 1 km fața de linia de frontiera cu Ungaria, o dubița condusa de un […] Articolul Migranți din Siria care intenționau sa treaca ilegal in Ungaria ascunși intr-o dubița, prinși la frontiera de vest a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei migranți din Albania au fost prinși de polițiștii de frontiera de la Girișu de Criș, județul Bihor, cand voiau sa treaga ilegal in Ungaria, relateaza Mediafax.Citește și: FOTO Poliția o cauta pe o fata de 13 ani care a disparut de acasa: cetațenii care o vad sunt rugați sa sune la 112…

- 21 de migranți din Irak și Siria au fost prinși de politistii de frontiera din Valea lui Mihai, județul Bihor, in timp ce intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, informeaza Mediafax.Poliția de Frontiera anunța ca grupul de migranți din Irak și Siria era format din cincisprezece…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale de pe raza judetului Arad au descoperit, atat in punctul de frontiera, cat si in zona de competenta, douazeci de cetateni din Siria, Irak si Algeria, care au folosit diferite mijloace pentru a incerca sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, judetul Arad, au depistat noaptea trecuta doisprezece cetateni din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. „In data de 09.08.2020, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Noua vietnamezi fost prinși de polițiștii de frontiera de la Nadlac, județul Arad, ascunși intr-o mașina de marfa care transporta pufuleți, in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara, a anunțat astazi Poliția de Frontiera. Politia de Frontiera anunța ca in noaptea de duminica spre luni s-a prezentat…

- Noua vietnamezi fost prinși de polițiștii de frontiera de la Nadlac, județul Arad, ascunși intr-o mașina de marfa care transporta pufuleți, in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara, a anunțat astazi Poliția de Frontiera. Politia de Frontiera anunța ca in noaptea de duminica spre luni s-a prezentat…

- Doi cetateni din Maroc au fost prinși de politistii de frontiera din cadrul Nadlac, judetul Arad, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria.Poliția de Frontiera anunța ca cei doi marocani, de 20, respectiv 23 de ani, se aflau pe jos la aproximativ 500 de metri fata de linia de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul a doua automarfare conduse de doi cetațeni romani, 16 cetateni din Siria și Afganistan, care incercau sa iasa ilegal din tara. „In data de 03.07.2020, in jurul orei 04.10,…