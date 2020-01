Migranți din Siria care au intrat ilegal în România, prinși în Piața Victoriei din Timișoara Nu toți refugii sunt prinși de polițiștii de frontiera, atunci cand incearca sa intre ilegal in Romania. Drept dovada sta faptul ca, noaptea trecuta, doi migranți au fost prinși de polițiștii locali in centrul Timișoarei. Nu aveau documente asupra lor. Azi-noapte, in jurul orei 1.30, in Piața Victoriei, in ciuda frigului, patru barbați stateau pe […] Articolul Migranți din Siria care au intrat ilegal in Romania, prinși in Piața Victoriei din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane care „ședeau” pe o banca din centrul Timișoarei au devenit agitate cand i-au vazut pe polițiștii locali. Doi tineri erau din Siria și au intrat ilegal in Romania, conform propriilor declarații. Polițiștii locali i-au depistat azi-noapte, in jurul orei 01.30, grupul de patru persoane.…

- Trei barbați din Afganistan, care incercau sa treaca granița ilegal, din Romania, in Ungaria, au fost depistați seara trecuta, de polițiștii de frontiera din Timiș. Doar 500 de metri, atat ii desparțeau pe aceștia sa reușeasca sa ajunga in Ungaria. Polițiștii de frontiera de la Sannicolau Mare au depistat…

- O tanara din Siria a nascut miercuri seara intr-un spital din Timișoara, unde a ajuns dupa ce a fost prinsa de polițiștii de frontiera ca a intrat ilegal in Romania. Vazand ca este insarcinata și acuza dureri, polițiștii au chemat Ambulanța, potrivit Mediafax.Politistii din cadrul Sectorului…

- O tanara din Siria a nascut miercuri seara intr-un spital din Timișoara, unde a ajuns dupa ce a fost prinsa de polițiștii de frontiera ca a intrat ilegal in Romania. Vazand ca este insarcinata și acuza dureri, polițiștii au chemat Ambulanța. Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta,…

- 23 de cetateni din Irak, Iran, Siria si Afganistan au fost prinsi de politistii de frontiera din Timiș dupa ce au trecut ilegal frontiera din Serbia, pe jos, și incercau sa ajunga intr-o țara din vestul Europei, cu ajutorul unui roman. Politistii de frontiera din Timis au desfasurat au oprit, joi seara,…

- Surpriza pentru polițiștii locali, aflați noaptea trecuta in zona centrala a Timișoarei, in patrulare. Oamenii legii au dat peste doi migranți, care au devenit agitați atunci cand au observat patrula. Era in jurul orei 3.00, la intersecția strazilor V. Alecsandri cu Eugeniu de Savoya, atunci cand persoanele…

- Doi tineri migranți, care iși propuneau sa ajunga in Germania, au dat nas in nas cu polițiștii locali, la Timișoara, care le-au stricat planurile. Cei doi au fost gasiți pe malul Begai, pe Splaiul Nicolae Titulescu, duminica dimineața. Migranții, ambii sirieni, aveau la ei mai multe bagaje și au devenit…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, in ultimele 24 de ore, noua cetateni proveniti din Irak, Iran, Algeria, Siria si Vietnam care au incercat sa iasa ilegal din Romania, folosind diferite metode. Patru dintre ei erau ascunsi sub semiremorca unui automarfar, iar unul in portbagajul unui autoturism.…