Migranți din Maroc, Siria și Afganistan, depistați de polițiști în centrul Timișoarei Trei tineri s-au dat de gol singuri, atunci cand au dat nas in nas, in zona centrala a Timișoarei, cu polițiștii locali. Au devenit agitați dintr-o data și astfel au fost luat la rost de oamenii legii, care i-au identificat și au stabilit ca sunt migranți intrați ilegal in Romania. Polițiștii locali din Timișoara, aflați […] Articolul Migranți din Maroc, Siria și Afganistan, depistați de polițiști in centrul Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

