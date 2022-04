Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sannicolau Mare - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara - au prins un cetațean afgan care incerca sa ii ajute pe unsprezece migranți din India și Pakistan sa treaca ilegal granița din Serbia in Romania.

- Sase migranti din Liban, India si Afganistan au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand voiau sa treaca granita in Ungaria pe camp, prin judetul Arad, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania, potrivit Agerpres. Strainii au fost prinsi in apropiere de localitatile de granita Nadlac si Varsand,…

- Politistii de frontiera din de la Cruceni au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, 12 migranți din India si Pakistan, care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. In data de 14 februarie, in jurul orei 00.10, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat doisprezece cetateni din India si Pakistan care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. Din cercetari s-a stabilit ca migrantii au fost sprijiniti de un cetatean roman, care urma sa ii transporte in Timisoara,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Cruceni au depistat, in noaptea de duminica spre luni, un grup de 12 cetateni din India si Pakistan care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania, sprijiniti de un cetatean roman, care urma sa ii transporte in Timisoara. Cetateanul roman este…

- Politistii de frontiera din Cruceni au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, doisprezece cetateni din India si Pakistan care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. Din cercetari s-a stabilit ca migrantii au fost sprijiniti de un cetatean roman,…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat 38 de cetateni straini, migranți, care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, cu Ungaria, ascunși in trei mijloace de transport. In aceasta dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera aradeni au depistat doisprezece cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport. „In data de 18 ianuarie 2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, judetul Arad, s-a prezentat pentru…