Migranți din Afganistan, solicitanți de azil în România, prinşi în timp ce încercau să treacă ilegal granița cu Serbia Pentru mulți dintre refugiați, Romania reprezinta doar un mic popas in drumul lor catre statele din vestul Europei. Ieri, spre exemplu, patru barbați care erau solicitanți de azil pe teritoriul țarii au fost prinși la granița cu Serbia, cand incercau sa treaca ilegal frontiera. Au fost prinși, insa, de polițiștii de frontiera. Oamenii legii din […] Articolul Migranți din Afganistan, solicitanți de azil in Romania, prinsi in timp ce incercau sa treaca ilegal granița cu Serbia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

