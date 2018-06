Migranţi: Căpitanul Lifeline, în faţa unui tribunal luni Capitanul navei umanitare Lifeline, sosita miercuri in Malta cu peste 230 de migranti la bord, va fi audiat luni de un tribunal maltez, a indicat vineri pentru AFP un purtator de cuvant al guvernului din Valletta. Capitanul navei, inchiriata de o organizatie neguvernamentala germana cu acelasi nume, a fost acuzat de autoritatile malteze si italiene de incalcarea regulilor prin refuzul de a se supune ordinelor garzilor libiene. El a fost deja interogat miercuri si joi, dar a fost lasat in libertate. Nava sa ramane sub sechestru si sub supraveghere, a declarat acelasi purtator de cuvant. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul navei umanitare Lifeline, la bordul careia se afla imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana, a comunicat marti seara ca autoritatile din Malta nu permit intrarea in niciun port, desi premierul Italiei, Giuseppe Conte, anuntase contrariul."Am primit un mesaj din Malta…

- Nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana va putea acosta in Malta, iar Italia va gazdui o parte din cei 233 de migranti aflati la bord, a declarat marti seful guvernului italian Giuseppe Conte, relateaza AFP. 'Tocmai am discutat la telefon cu premierul (maltez) Muscat: nava…

- Mirel Palada, fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, s-a prezentat miercuri la sediul DNA, pentru a depune o pangere privind modul in care USR ar fi accesat fonduri pentru campaniile electorale, declarand ca exista suspiciunea ca unele sume ar fi venit de la organizatii straine.

- Situatie alarmanta in Iasi • Nimeni nu se astepta sa se ajunga vreodata la un asemenea dezastru ce se poate abate asupra intregii populatii a Iasului • Zeci de pesti din Bahlui sau Jijia au fost gasiti morti in urma ploilor abundente care s-au abatut asupra Iasului in ultimele zile • Deversarile necontrolate,…

- „Astazi se incheie o etapa politica pentru mine! Am decis sa-mi dau demisia din fucția de purtator de cuvant al Partidului Mișcarea Populara. Am ocupat aceasta funcție la propunerea domnului președinte Traian Basescu, caruia ii mulțumesc pentru incredere, propunere votata in unanimitate de membrii Consiliului…

- "Astazi se incheie o etapa politica pentru mine! Am decis sa-mi dau demisia din funcția de purtator de cuvant al Partidului Mișcarea Populara. Am ocupat aceasta funcție la propunerea domnului președinte Traian Basescu, caruia ii mulțumesc pentru incredere, propunere votata in unanimitate de membrii…

- Magda Bistriceanu a anuntat, joi, pe Facebook, ca demisioneaza din functiile de purtator de cuvant al Partidului Miscarea Populara si din cea de vicepresedinte al organizatiei PMP Bucuresti, fara a spune daca se va inscrie in alta formatiune.

- Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati spera ca Israelul isi "va reconsidera in curand" decizia de a anula un acord privind migrantii africani pe care tocmai l-a incheiat, a declarat marti pentru AFP un purtator de cuvant al UNHCR. "Continuam sa credem in necesitatea unui acord castig-castig, de care…