Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini a cerut miercuri ''garantii'' înainte de a autoriza o nava a garzii de coasta italiene sa acosteze într-un port al peninsulei, cu saizeci de migranti la bord, reafirmând pozitia ferma a

- Statele Unite si Mexicul au promis marti ca vor coopera cu state din America Centrala pentru a reuni cat mai curand posibil familii de migranti separate la granita SUA, in contextul in care administratia presedintelui Donald Trump s-a confruntat cu critici asupra acestei masuri, relateaza Reuters.…

- Dreptul international obliga Italia sa primeasca nava Lifeline, pe care se afla migranti salvati pe mare, intr-un port italian, a sustinut luni ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, care a precizat ca Roma nu se afla in pozitia de a da Frantei lectii de comportament, transmite…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a declarat luni dezamagit de modul in care liberalii vorbesc despre politica economica, adaugand ca in ultimele luni au fost lansate dezinformari, "minciuni sfruntate"...

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a aparat joi autoritatea federala pentru migratie si refugiati (BAMF), devenita tinta criticilor dupa ce o singura filiala a BAMF ar fi acordat azil pentru 2.000 de migranti fara a respecta procedurile, potrivit dpa, informeaza Agerpres.''Oamenii…

- In urma operatiunii demarata, miercuri, de DIICOT si Politia Romana, in care sunt vizat peste 200 de persoane, procurorii au dispus 102 masuri preventive, 80 de persoane fiind retinute. In cazul liderului clanului Ghenosu si a altei persoane procurorii vor cere arestarea in lipsa.

- Daca proiectul de lege va fi aprobat de catre parlament, ajutoarele sociale vor fi diminuate in cazul lucratorilor proveniti din tari cu costuri de trai mai mici, in timp ce aceia din tari cu costuri de trai mai mari vor beneficia de ajutoare mai mari. Noua politica a guvernului de la Viena ii va afecta…

- O serie de perechizitii au fost facute in aceasta dimineata, de 25 aprilie, in Ramnicu Valcea si Calimanesti, de catre procurorii DIICOT si ofiteri de politie de la Combaterea Criminalitatii Organizate din Arges si Valcea. Operatiunea vizeaza destructurarea unui grup specializat in trafic de persoane,…