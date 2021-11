Migranți: Bulgaria trimite 350 de soldați la granița cu Turcia Bulgaria a trimis luni 350 de soldați la granița cu Turcia în sprijinul poliției din cauza presiunii migratorii în creștere, a anunțat ministrul Apararii Georgy Panayotov, potrivit AFP.

"De luni sunt soldați la granița bulgaro-turca pentru a sprijini poliția de frontiera. Au fost trimise 350 de persoane cu aproximativ 40 de unitați de echipament", a spus el într-un interviu la televiziunea bTV.

Peste 6.500 de persoane care au intrat ilegal, în special din Afganistan, au fost arestate din ianuarie pâna în septembrie în Bulgaria, de peste… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

