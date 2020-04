Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 280 de migranti sunt blocati pe o nava a Garzii de coasta libiene dupa ce s-a considerat ca debarcarea lor joi in portul Tripoli este prea periculoasa, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (IOM), transmite dpa, potrivit Agerpres.Migrantii au fost returnati spre…

- Politistii de frontiera, sub coordonarea procurorului din cadrul Curtii de Apel, au identificat marti, in zona de sud a Portului Constanta, inca un container incarcat cu deseuri casnice expediat din Marea Britanie catre firma din Bucuresti ce facuse alte 25 de importuri asemanatoare, informeaza Garda…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr-un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Peste 20.000 de migranti au murit in Marea Mediterana de cand a izbucnit valul migrator in regiune in 2014, a anuntat vineri, la Geneva, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit DPA, potrivit Agerpres.Cel mai recent naufragiu in masa a avut loc la inceputul lui februarie,…

- In continuarea cercetarilor efectuate in cazul celor 16 containere descoperite in Portul Constanta Sud Agigea, in data de 28.02.2020, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au descoperit si confiscat, in urma unui flagrant si a unor perchezitii domiciliare, peste 8.000 de pachete cu tigari de contrabanda.In data…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…