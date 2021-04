Migranți ascunși într-o remorcă, descoperiți de polițiști la depozitul din Timiș al unui mare lanț de supermarketuri Oamenii legii au inceput sa „adune” migranți și din județ, nu doar din Timișoara. Astfel, lucratorii de poliție din Faget au preluat opt migranți din gara de la Margina, pe care i-au predat colegilor de la Poliția de Frontiera. In plus, tot astazi, agenții din cadrul Poliției Lugoj au descoperit intr-o semiremorca, la depozitul unui […] Articolul Migranți ascunși intr-o remorca, descoperiți de polițiști la depozitul din Timiș al unui mare lanț de supermarketuri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

