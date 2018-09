Stiri pe aceeasi tema

- In pofida divergentelor asupra politicii privind migratia, cancelarul german Angela Merkel si omologul sau austriac Sebastian Kurz au convenit duminica asupra intensificarii eforturilor colective pentru stoparea numarului mare de migranti care intra in Uniunea Europeana, relateaza luni dpa preluata…

- Parlamentul European a votat miercuri pentru sanctionarea Ungariei din cauza nerespectarii regulilor UE privind democratia, drepturile civile si combaterea coruptiei. Raportul PE cere Comisiei Europene sa reactioneze prin lansarea asa-numitei proceduri a Articolului 7 din Tratatul UE, care ar putea…

- Paza de coasta a Greciei si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) au salvat in ultimele doua zile peste 100 de migranti de pe ambarcatiuni aflate in pericol in Marea Egee, a anuntat paza de coasta miercuri,…

- Austria trebuie sa depuna toate eforturile in timpul presedintiei sale in Uniunea Europeana (UE) pentru a reduce tensiunile din Europa, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, in timpul unui discurs sustinut in fata membrilor principalului partid de centru-dreapta din Germania, informeaza…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, are ca prioritate alegerea unui politician german în functia de presedinte al Comisiei Europene, afirma surse din cadrul Guvernului de la Berlin si de la Bruxelles citate de cotidianul Handelsblatt.

- Prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Soeder, a criticat-o pe sefa guvernului de la Berlin, Angela Merkel, pentru acordul incheiat cu presedintele francez Emmanuel Macron vizand crearea unui buget al zonei euro incepand din 2021, transmite dpa. Vorbind inaintea intalnirii pe care o va avea…

- Agenda incarcata pentru premierul italian Giuseppe Conte. Dupa ce s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron, la o intrevedere bilaterala care risca sa fie anulata, luni, 18 iunie, premierul se pregateste sa mearga la Berlin la cancelarul german Angela Merkel, potrivit La Repubblica , citat…