- Calatorie intrerupta la granița Romaniei cu Serbia pentru patru sirieni, membri ai aceleiași familii. Aceștia, printre care și o femeie insarcinata, au fost prinși la scurt timp dupa ce au trecut granița ilegal din țara vecina. Voiau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei.

- CHIȘINAU, 22 iul - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 10 341 de persoane, dintre care 5 194 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © AFP 2020 / SAUL LOEBEvoluția COVID-19 in Moldova: Date actualizate oferite…

- O familie de sirieni, soții și doi copii, au trecut ilegal granița din Serbia in Romania. Polițiștii de frontiera din Timiș au oferit primul ajutor femeii, care a acuzat stari de rau și dureri in piept, la scurt timp dupa ce a fost depistata, impreuna cu familia sa. Cele doua copile și parinții lor…

- CHIȘINAU, 30 iun - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 7 775 de persoane, dintre care 4 718 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Максим БогодвидMoldovenii din Moscova vor putea veni acasa cu…

- CHIȘINAU, 17 iun. - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 7 985 de persoane, dintre care 4 313 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Photo : Serviciul VamalCulmea ingeniozitații: Unde a ascuns un barbat țigarile…

- Politistii de frontiera, din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit opt vietnamezi ascunși in interiorul unui automarfar, care incercau sa iasa ilegal din țara. In data de 13.03.2020, in jurul orei 02.48, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II…

- CHIȘINAU, 5 iun. - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 5 729 de persoane, dintre care 2 574 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Air Moldova, anunț de ultima ora: Moldovenii pot intra…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Timp de 24 de ore, frontiera țarii noastre a fost traversata de 4 460 de oameni. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 2 311 de traversari. La frontiera cu Romania au fost inregistrare 1 282 de treceri, iar la cea cu Ucraina…