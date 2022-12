Stiri pe aceeasi tema

- Cetateanul afgan care era cautat de autoritati dupa ce a plecat dintr-un centru de cazare a strainilor si care este suspectat ca ar avea legaturi cu miscarea talibana, a fost prins in judetul Arad, intr-o zona cu vegetatie aflata intre Curtici si Zimandu Nou. ”Astazi, 16.12.2022, in cadrul activitatilor…

- Talibanul fugit din Centrul de cazare a Strainilor din localitatea Horia, județul Ard, dupa ce fusese declarat indezirabil in Romania și urma sa fie expulzat, a fost prins in apropierea punctului de frontiera Curtici.

- Cetațeanul afgan care a fugit in 13 decembrie din Centrul de Cazare al Strainilor de la Horia a fost gasit de polițiștii din cadrul IPJ Arad intr-o zona de vegetație aflata intre orașul Curtici și comuna Zimandu Nou. Fugarul nu a opus rezistența in momentul in care a fost imobilizat de oamenii legii.

