Migos a lansat single-ul “Straightenin” Grupul Migos a revenit cu un track nou, “Straightenin”, care va fi inclus pe urmatorul album, Culture III. Piesa “Straightenin” vine insoțita de un videoclip care ii gasește pe membrii Migos inconjurati de prietenii lor și de mașini de lux. “Turn a pandemic into a bandemic / You know that’s the shit that we on”, rapeaza Quavo, strangand pachete de bani. Migos a tease-uit fanii inca de anul trecut, cand trebuia sa apara al treilea material Culture, dar pandemia COVID-19 a deraiat aceste planuri. Promovarea Culture III a inceput din nou in ianuarie 2021, cand au fost postate pe Instagram bucați… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

