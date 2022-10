MIG-urile României, stricate după ce au fost alimentate cu kerosen de proastă calitate - Reacția MAPN „In perioada 2018-2021, coeficientul de disponibilitate tehnica al flotei de aeronave MiG 21-LanceR a asigurat executarea intregii game de misiuni, inclusiv cele de politie aeriana, potrivit destinatiei acestui tip de aeronave. In perioada de referinta, nu au existat intervale de timp in care flota de aeronave MiG 21-LanceR sa fi fost consemnata la sol din motive tehnice cauzate de calitatea combustibilului utilizat. Relatia contractuala cu SC JET FLY HUB S.R.L. Ploiesti s-a derulat in perioada 01.03.2018 - 31.07.2021, procedura de atribuire fiind licitatie deschisa, cu respectarea prevederilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

