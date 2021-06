Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta Mig-29 al forțelor aeriene din Bulgaria s-a prabușit in Marea Neagra in timpul exercițiilor militare ”Shabla 21”, anunța presa de la sud de Dunare, precizand ca pilotul nu a fost gasit deocamdata. In mare a fost gasita, in jurul orei 10.00, vesta de salvare a pilotului, potrivit…

- Consiliul Atlantic al Bulgariei a cerut suspendarea zborurilor cu toate aeronavele Mig-29 reparate de Russian Aircraft Building Corporation și lansarea imediata a unei verificari detaliate, de catre o echipa de experți din țarile NATO, a calitații reparațiilor facute la aceste Mig-uri, scrie Novinite.…

- Ministrul rus de externe, citat de agentia Ria-Novosti, a replicat sec la acuzatii autoritatilor din Cehia si Bulgaria privind implicarea unor agenti GRU in exploziile unor depozite de arme si miunitii: „Bine macar ca nu l-am ucis si pe arhiducele Ferdinand”.

- Ministrul Turismului din Bulgaria, Mariana Nikolova, si-a exprimat speranta ca turistii bulgari si romani vor fi in aceasta vara cei mai intalniti oaspeti ai statiunilor de pe litoralul Marii Negre, transmite Novinite. "Speram ca in aceasta vara compatriotii nostri vor prefera din nou statiunile…

- Bulgaria a inregistrat 4.851 de cazuri de Covid-19 in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare bilanț zilnic de pana acum, potrivit datelor guvernamentale, informeaza hotnews .Infecțiile au fost raportate dupa efectuarea a circa 18.800 de teste PCR și rapide, rata de pozitivare fiind de 23%, noteaza…